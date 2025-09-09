Identificadas as vítimas do acidente fatal com micro-ônibus da Saúde de Uruará na BR-230, em Medicilândia

Foto: Reprodução | Foram identificadas as duas vítimas fatais do acidente envolvendo um micro-ônibus da Saúde que transportava pacientes em tratamento de hemodiálise. O veículo tombou na noite desta segunda-feira (8), no km 115 da BR-230, entre os municípios de Medicilândia e Uruará, no sudoeste do Pará.

As vítimas foram Girlane Souza da Conceição, de 35 anos, e Maria Cleuza Sousa Silva, de 71 anos, que morreram ainda no local do acidente.

De acordo com informações preliminares, o micro-ônibus havia saído de Altamira com destino a Uruará, onde os pacientes residem. O motorista teria perdido o controle do veículo devido à pista molhada e escorregadia, o que fez o transporte cair em uma ribanceira.

O resgate das vítimas mobilizou equipes de socorro de diversos municípios da região, além de voluntários que prestaram auxílio. Os primeiros feridos foram encaminhados a hospitais de Medicilândia e Uruará. Em razão da gravidade de alguns casos, parte dos pacientes precisou ser transferida para Altamira.

Até a manhã desta terça-feira (9), quatro pessoas — duas crianças e dois adultos — permanecem internadas no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT). Outras nove vítimas (sete mulheres e dois homens) estão em tratamento no Hospital Geral de Altamira (HGA). Também há pacientes recebendo atendimento nas unidades de saúde de Medicilândia e Uruará.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com Informações A voz do Xingu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/09:14:50

