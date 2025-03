Identificadas as vitimas do acidente na BR-163 entre Castelo de Sonhos/Novo Progresso, no Pará

Casal e filho moradores de Castelo de Sonhos morreram no acidente (Foto>Arquivo Familiar)-

Na noite deste domingo (9), um grave acidente na BR-163, entre Castelo dos Sonhos e Novo Progresso, resultou na morte de quatro pessoas, sendo três da mesma família e um amigo. A colisão envolveu uma carreta e um veículo Siena, deixando duas vítimas do sexo masculino, uma mulher e uma criança, que não resistiram aos ferimentos e faleceram no local do acidente. O motorista da carreta foi encaminhado para delegacia, as causas do acidente esta sendo investigada.

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, três vitimas são da mesma familia, moradores de Castelo de Sonhos no Pará. As vítimas foram identificadas como Carlos Alexandre dos Santos Morais, Brendon Stolpe Fernandes Vargas, Daniele Coutinho Barboza e Ana Paula Coutinho Barboza. Segundo as informações iniciais, o acidente ocorreu na BR-163 , entre Castelo de Sonhos / Novo Progresso. As vítimas estavam em um veículo de passeio modelo Siena. Uma das vítimas do sexo masculino seria um amigo da família que havia pegado uma carona no automóvel. Devido à colisão, todos morreram na hora. Não há mais detalhes sobre o que causou o acidente ou se o condutor da carreta foi encaminhado para a delegacia.

Equipes de resgate da concessionária Via Brasil, prestaram atendimento à ocorrência.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/07:21:41

