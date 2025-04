Identificado homem que foi encontrado morto na residência de vizinho no bairro Wirland Freire, em Itaituba Ele estava desap

(Foto: Reprodução) – Ele estava desaparecido desde segunda-feira (31), e a família já havia registrado um boletim de ocorrência

Um homem encontrado sem vida na manhã desta quarta-feira (2), dentro da casa de um vizinho no bairro Wirland Freire, foi identificado como José Antônio de Sousa, 41 anos, conhecido na região por fazer pequenos serviços, como catar latinhas e limpar quintais.

Ele estava desaparecido desde segunda-feira (31), e a família já havia registrado um boletim de ocorrência. Vizinhos o descreviam como uma pessoa tranquila e trabalhadora.

O proprietário do imóvel, identificado como Leandro, está desaparecido, mas testemunhas afirmam tê-lo visto no bairro recentemente.

