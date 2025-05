Carro passa por cima de buggy e praticamente voa em duna de Canoa Quebrada, no Ceará — Foto: Reprodução

Identificado motorista do carro que passa por cima de buggy e praticamente voa em duna de Canoa Quebrada, no Ceará

Na manobra, o carro sobe a duna até praticamente voar por cima de um buggy que está parado no local com pelo menos um motorista e três passageiros. Outros quatro homens assistem de pé, próximo ao local da ação.

Após passar por cima do veículo, o carro chega ao chão com os quatro pneus danificados e o sistema de airbag inflado.

O homem que dirigia a picape foi identificado como um empresário da cidade de Russas, no interior do Ceará. Não há informações sobre o estado de saúde atual do homem. A Prefeitura de Aracati informou que, após o impacto, ele foi atendido na UPA da cidade e depois levado a um hospital particular. (Do G1/CE)

Motorista- O empresário Valécio Granjeiro, 42, havia acabado de comprar a picape Ford Raptor quando perdeu o controle do veículo e “voou” sobre uma duna de Canoa Quebrada, no litoral leste do Ceará. O vídeo do momento em que o carro — em alta velocidade — “corta” o céu tem viralizado nas redes sociais.

“Tinha nem 24 horas que ele havia comprado o carro”, disse ao Diário do Nordeste uma fonte próxima ao motorista.

Segundo ela, ele não estava acostumado a conduzir veículos da marca. “Todos os carros dele sempre foram Hilux. A gente se admirou por ele ter mudado para a Ford. Ele não conhecia bem o carro, não tinha a dimensão que pudesse dar um salto tão alto. Não calculou que isso ia acontecer”, continuou a fonte.

Valécio está em “observação” em casa, mas “bem de saúde”. A orientação médica é que o empresário seja “liberado” do resguardo apenas na sexta-feira (23).

Assista ao vídeo

Segundo a fonte, ele não sofreu nenhuma fratura e não teve sangramento interno após o impacto do veículo com o chão. “Ele não quebrou nada, mas, pelo impacto do cinto, e pela questão da queda, ficou bastante dolorido”, relatou.

Não se sabe ainda se o carro teve perda total. O veículo, avaliado em quase R$ 500 mil, ainda deve ser periciado antes de ser levado para conserto.

