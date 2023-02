Identificado os assassinos e as 7 vítimas da chacina em Sinop (MT)

Edgar e Ezequias executaram sete pessoas em Sinop. – (Foto: Reprodução)

Seis vítimas que foram assassinadas no local.

A chacina ocorreu por volta das 17h, no bairro Jardim Lisboa, no Bar do Bruno. Conforme o delegado, o dono do estabelecimento também morreu e a adolescente é filha de uma das vítimas, o Getúlio. Dois sobreviventes estão sendo ouvidos pelo delegado.

Conforme o delegado, os autores estavam jogando sinuca apostado e foram jogar contra uma das vítimas, o Getúlio, na parte da manhã. Perderam várias partidas, no valor de R$ 4 mil. Voltaram à tarde e perderam mais algumas partidas.

O delegado afirma que Edgar é quem estava jogando as partidas. Ficou irritado, foi no carro e pegou uma espingarda, e Ezequias uma pistola 380.

“Ezequias arrebanhou o pessoal para o canto e Edgar iniciou a execução matando primeiro Maciel Bruno, dono do bar, depois atirou em Getúlio, pelas costas, e depois deu dois tiros no olho dele. Então, passou a atirar em todos. Edgar atirou em quem corria, inclusive na menina”, detalhou o delegado.

Pelas imagens, é possível ver que uma mulher estava no local. Ela não foge, apenas se abaixa atrás de uma mesa. Mesmo a vendo, a dupla não atira.

Um outro homem que estava no local, assim que vê o primeiro disparo, sai correndo e consegue escapar.

Ao todo, haviam nove pessoas no local, tirando os atiradores, e seis morreram na hora.

Ainda conforme as imagens, os dois homens pegam dinheiro que estava em uma mesa de sinuca, alguns objetos nas mesas e fogem na caminhonete.

Imagens fortes

As vítimas

Os sete mortos na chacina desta terça-feira (21) em um bar de Sinop, a 503 km de Cuiabá, foram identificados. De acordo com o delegado Braulio Junqueira, as vítimas foram assassinadas com tiros à queima-roupa por Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos, após uma desavença por jogo de sinuca.

Seis homens e uma adolescente de 12 anos foram mortos. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos atiradores, que ainda estão foragidos.

As vítimas foram identificadas como:

1. Larissa Frasao de Almeida – 12 anos;

2. Orisberto Pereira Sousa – 38 anos;

3. Adriano Balbinote – 46 anos;

4. Getúlio Rodrigues Frasão Júnior – 36 anos;

5. Josué Ramos Tenório – 48 anos;

6. Maciel Bruno de Andrade Costa – 35 anos;

7. Elizeu Santos da Silva – 47 anos; Este último chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital.

Veja as vítimas

Bar onde aconteceu o crime

Policia procura criminosos – Chacina registrada no Bar do Bruno em Sinop.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/02/2023/09:14:18 com informações do portal powermix

