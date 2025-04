Identificado sobrevivente na troca de tiros com PM, que culminou com 5 mortos 1 ferido e viaturas cravadas de balas em Novo Progresso-PÁ.

Robson Telles Varela foi atendido no Hospital Municipal com perfuração a bala nas duas pernas (Foto>Divulgação Policia)

Um homem identificado como Robson Telles Varela , de 23 anos, ficou ferido após um confronto com Policia Militar que matou 5 suspeitos na cidade de Novo Progresso, sudoeste do Pará.

Cinco suspeitos de integrarem uma organização criminosa morreram durante uma operação policial na noite desta última sexta-feira (11), em Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

A Polícia Militar recebeu denúncias de que criminosos divididos em dois carros planejavam ataques na região. Após receber a denúncia, os policiais reforçaram a segurança na cidade.

Um primeiro grupo estava com três suspeitos dentro de um carro. Segundo a PM, houve troca de tiros. Os suspeitos foram atingidos e, mesmo socorridos, não resistiram aos ferimentos.

Outros dois suspeitos foram localizados também dentro de um carro em outro ponto da cidade. A Polícia Civil informou ao G1PA que os homens estavam fortemente armados e morreram durante troca de tiros.

A Polícia Civil informou ainda que armas e munições foram apreendidas. O caso foi registrado na Delegacia de Novo Progresso, e as investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos.

Mortos

Michel de Jesus Santos, 20 anos – com passagens pela polícia

João Carlos Ferreira de Conceição, 34 anos – com antecedentes por roubo em regime semi aberto.

Jeferson Santos Pinheiro – vulgo “Jefinho”

Cleiton Araújo da Conceição – vulgo “Gato Preto”com passagem pela policia.

Lucas Fabrício Ribeiro Zamone – vulgo “Luquinha” com mandado de prisão em aberto.

