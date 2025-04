Identificados motoristas que morreram carbonizados em acidente na BR-163,no Pará

Dois motoristas de bi trem morreram carbonizados, outro saiu com vida foi internado no Hospital Municipal de Novo Progresso. (Foto>Jornal Folha do Progresso)

Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, 14 de abril de 2025, no km 377 da BR-163, nas proximidades da comunidade Riozinho das Arraias, na região da Linha Gaúcha, a cerca de 70 km da cidade de Novo Progresso (PA). A causa do acidente continua sendo investigada, três caminhões colidiram e pegaram fogo. Dois motoristas morreram carbonizados, outro saiu com queimaduras pelo corpo e foi socorrido com vida e se recupera no Hospital Municipal de Novo Progresso.

Vitimas – Antônio Pereira da Silva Júnior, natural de Redenção PÁ, de 47 anos e Édson Aparecido Rodrigues, de 52 anos da cidade de Sinop (MT), morreram carbonizados e tiveram os corpos resgatados pela Funerária Santa Maria de Moraes Almeida.

Carbonizados -Segundo a Polícia Civil (PC), Edson Aparecido Rodrigues, que trafegava no sentido Miritituba, e Antonio Pereira da Silva Júnior, que seguida no sentido do Mato Grosso.

A terceira vítima conseguiu escapar com vida trata-se de João Carlos Jacoboski de 67 anos, sofreu queimaduras nas costas e recebeu atendimento no local pelos socorristas da Via Brasil e foi encaminhado para Hospital Municipal de Novo Progresso.

A concessionária Via Brasil, responsável pela rodovia, auxiliou no atendimento da ocorrência.

Além da polícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado ao local para apagar as chamas e realizar trabalhos de contenção de combustível.

A pista foi totalmente interditada no local, e foi liberada no final da tarde desta segunda-feira (14).

