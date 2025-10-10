Idosa de 75 anos é estuprada e morta em sua residência Peixoto de Azevedo | MT
Foto:Reprodução | Dalila Rodrigues do Nascimento, 75, foi encontrada morta dentro de uma casa, na quinta-feira (9), em Peixoto de Azevedo. Vítima estava nua e tinha sinais de violência no corpo. Suspeito do crime, de 57 anos, foi preso pela Polícia Militar. Afirmou que depois de matar a vítima, continuou bebendo, mostrando desprezo ao fato.
De acordo com as informações apuradas pelo GD, a polícia foi acionada pela equipe de saúde da cidade, que encontrou a vítima sem vida dentro da casa do bairro Liberdade. Dalila estava nua e com sinais de violência.
Testemunha contou que na noite de quarta-feira (8), vítima chegou acompanhada do suspeito. Eles estavam com um litro de cachaça, entregaram à testemunha e depois foram no quarto.
Na parte da manhã, ela não acordou como de costume. Ao entrar no quarto, encontrou a vítima desacordada. Equipe da saúde foi acionada e confirmou a morte no local, isolado para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec).
Prisão Com base nas informações, a polícia saiu em rondas e encontrou o suspeito sentado em uma rua da cidade. Durante a abordagem, ele confessou o crime. Disse que eles beberam durante a noite e que depois a matou.
Afirmou ainda que depois de matar Dalila, ele continuou bebendo e disse que “morreu, morreu”, mostrando desprezo e indiferença ao ato. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade.
Fonte: Gazeta Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/18:11:14
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com