Idosa de 83 anos desce até o chão com Tony Salles durante show na Bahia

Idosa dança com Tony Salles em show na Bahia — Foto: Redes sociais

Vídeo gravado em Santa Inês, no interior da Bahia, viralizou nas redes sociais.

O vídeo de uma idosa de 83 anos “metendo dança” com o cantor Tony Salles viralizou nas redes sociais. As imagens foram gravadas na quinta-feira (10), durante um show do artista na cidade de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia.

“Esse é o melhor vídeo que você vai ver hoje e eu posso provar”, escreveu o cantor ao publicar o vídeo em seu perfil nas redes sociais.

Na filmagem, Maria Joana de Jesus é colocada em cima do palco com a ajuda de dois seguranças da equipe de Tony Salles. Ela abraçou o artista e depois pulou junto com ele. Para a surpresa do público, a idosa ainda desceu até o chão e rebolou ao som de “Diferenciada”, canção lançada em 2019 pela banda Parangolé, onde Tony era vocalista.

Nas redes sociais, Maria Joana é conhecida como a “Vovó do Barulho”. Moradora de Salvador, ela tem cinco filhos, oito netos e cinco bisnetos.

No seu perfil, a idosa também diz que dança todos os ritmos e que tem como objetivo “ser alegre”. Ela também é foliona, e tem o costume de curtir o carnaval da capital baiana.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/11:58:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...