Idosa de 94 anos morre após ser atropelada por caminhão de lixo no Pará

Foto: Reprodução | A prefeitura do município lamentou o ocorrido e informou que determinou a instauração de um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do sinistro

Carmita Serrão Marques, de 94 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão coletor de lixo na tarde de segunda-feira (6/10) no município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu na rua Siqueira Mendes.

Para o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que testemunhas alegaram que os pneus do automóvel passaram por cima das pernas da idosa, que teve os membros inferiores esmagados. Além disso, a PM também comunicou que o motorista do caminhão prestou socorro e acionou o serviço de emergência.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Ponta de Pedras lamentou o ocorrido. “Desde o primeiro momento, a administração municipal mobilizou suas equipes e recursos para prestar todo apoio necessário. Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde foram acionados para garantir o atendimento imediato, e a família da vítima vem recebendo acompanhamento e suporte integral do poder público municipal”, disse.

Ainda na publicação feita no Instagram, a prefeitura reafirmou o seu compromisso “com a preservação da vida, com a segurança da população e com a transparência em todas as suas ações”. Foi determinada a instauração de um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do sinistro.

Conforme a prefeitura, o corpo técnico municipal está integralmente mobilizado e à disposição das autoridades competentes, colaborando com todas as informações e documentos necessários para o esclarecimento dos fatos. “Neste momento de profunda dor, a administração municipal expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos da vítima, rogando a Deus que lhes conceda conforto, força e paz para atravessar este momento difícil. A Prefeitura de Ponta de Pedras reforça seu compromisso permanente com a segurança no trânsito e com a adoção de medidas preventivas que possam evitar que tragédias como esta se repitam”, finalizou.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/17:57:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...