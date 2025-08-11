Idosa é encontrada em área de mata após ficar mais de 48h desaparecida no Pará

(Foto: Reprodução) – Dona Ana Maria, de 75 anos, sofre da doença de Alzheimer e estava desaparecida desde a última quarta-feira (6)

Uma idosa foi encontrada, com vida, na última sexta-feira (8) em uma área de mata após ficar mais de 48 horas desaparecida no município de Santarém, no oeste do Pará.

A idosa identificada como Ana Maria, de 75 anos, sofre da doença de Alzheimer e estava desaparecida desde a última quarta-feira (6), quando saiu da residência da família na travessa Agripina de Matos, no bairro Caranazal.

Após o desaparecimento da idosa, uma força tarefa envolvendo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, familiares e a população em geral foi montada para fazer as buscas na região próxima da Gazin, no bairro Nova Moaçara, onde a idosa teria sido vista pela última vez antes de desaparecer.

Mais de 48 horas depois de sair de casa, a mulher de 75 anos foi encontrada na tarde de hoje, na área do ZooUNAMA, uma espécie de zoológico universitário em área de mata no bairro Matinha.

Dona Ana estava consciente e recebeu atendimento médico de urgência, a equipe de resgate precisou envolver a idosa em cobertores e papel alumínio para evitar uma hipotermia, já que havia chovido bastante na região, horas antes do resgate.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/08/2025/15:08:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...