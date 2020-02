Idosa é morta por filha, netas e genro em disputa por indenização

Vítima teria recebido R$350 mil recentemente em uma ação judicial (Foto:Reprodução)

Uma idosa de 61 anos foi encontrada morta com sinais de estrangulamento no apartamento onde morava, em Itaquaquecetuba (Grande São Paulo), na manhã do último sábado (22). A vítima foi identificada como Marivalda dos Santos.

Segundo o Uol, a filha dela, de 36 anos, o genro, 25, e uma neta, de 19 anos, foram presos suspeito de envolvimento no crime. Outra neta de 14 anos também foi apreendida suspeita de ter participação. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, o homem e a neta mais velha confessaram o crime.

Também segundo informações, a filha da vítima teria chamado a polícia e relatado ter encontrado a mãe desacordada no quarto. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram chamados, mas ao chegarem constataram que a idosa estava sem vida. Porém, havia marcas de agressão no pescoço, o que chamou a atenção dos paramédicos.

Vizinhos contaram ainda para a polícia que, durante a noite, Marivalda vinha tendo desentendimentos com a filha e com as netas. O motivo seria uma indenização de R$350 mil que a idosa teria recebido recentemente em uma ação judicial.

Com informações do portal do Holanda

24.02.20 16h26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...