Idosa é presa por manter corpo da filha em freezer por 20 anos

Foto: Reprodução | Uma mulher de 75 anos foi presa no Japão após manter o corpo da filha em um freezer por cerca de duas décadas, informou a polícia local.

O caso ocorreu na província de Ibaraki, ao nordeste de Tóquio.

Segundo a polícia, investigadores encontraram o corpo de uma mulher adulta dentro de um freezer na casa de Keiko Mori. A idosa confirmou que se tratava de sua filha, Makiko, nascida em 1975, que teria cerca de 49 ou 50 anos se estivesse viva.

Um porta-voz da polícia afirmou que a decomposição estava avançada e que uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte. Mori se apresentou à polícia acompanhada de um parente e acabou presa por abandono de cadáver.

De acordo com a investigação, o corpo da filha foi encontrado vestido com camiseta e calcinha, ajoelhado de bruços dentro do freezer. Mori relatou que comprou o equipamento para conter o cheiro do corpo, que se espalhava pela casa.

A idosa morava sozinha desde a morte do marido, ocorrida no início deste mês. A polícia não divulgou o número de filhos de Mori nem o que ela contou aos outros familiares sobre Makiko. Com informações de EXTRA

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/10:26:39

