Idosa é presa por manter corpo da filha em freezer por 20 anos
Foto: Reprodução | Uma mulher de 75 anos foi presa no Japão após manter o corpo da filha em um freezer por cerca de duas décadas, informou a polícia local.
O caso ocorreu na província de Ibaraki, ao nordeste de Tóquio.
Segundo a polícia, investigadores encontraram o corpo de uma mulher adulta dentro de um freezer na casa de Keiko Mori. A idosa confirmou que se tratava de sua filha, Makiko, nascida em 1975, que teria cerca de 49 ou 50 anos se estivesse viva.
Um porta-voz da polícia afirmou que a decomposição estava avançada e que uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte. Mori se apresentou à polícia acompanhada de um parente e acabou presa por abandono de cadáver.
De acordo com a investigação, o corpo da filha foi encontrado vestido com camiseta e calcinha, ajoelhado de bruços dentro do freezer. Mori relatou que comprou o equipamento para conter o cheiro do corpo, que se espalhava pela casa.
A idosa morava sozinha desde a morte do marido, ocorrida no início deste mês. A polícia não divulgou o número de filhos de Mori nem o que ela contou aos outros familiares sobre Makiko. Com informações de EXTRA
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com