Idosa fica pendurada na janela para fugir de ladrão que invadiu apartamento

Foto: Reprodução | O autor foi preso momentos depois, ainda em flagrante.

Uma idosa de 72 anos saiu pela janela e ficou pendurada no parapeito de um prédio para fugir de um ladrão que invadiu o apartamento dela, na noite de terça-feira (20/05), no Centro de Goiânia. Acionados por vizinhos, policiais militares conseguiram prender o autor ainda em flagrante.

Foi após ouvirem gritos desesperados de uma vizinha que moradores de um condomínio que fica na Rua 18 acionaram a PM. Quando chegaram no local, os policiais viram que uma moradora do 1º andar, bastante assustada, ainda estava em pé no parapeito do prédio.

Para os militares do 38º BPM, ela contou que estava sozinha em casa quando escutou o barulho da porta abrindo de forma brusca. Quando foi até a sala imaginando que seria um de seus filhos que havia chegado, a idosa deu de cara com um desconhecido, que perguntou quem estava com ela e mandou que ficasse em silêncio.

Temendo ser atacada, ela saiu correndo para o quarto, trancou a porta, e, após saltar a a janela, passou a gritar desesperadamente por socorro, o que acabou por espantar o invasor. Com informações sobre as características físicas do arrombador repassadas pela vítima, os PMs conseguiram prender o suspeito duas ruas acima do prédio.

Reconhecido pela idosa, o homem foi autuado na Central Geral de Flagrantes por tentativa de roubo. A identidade dele não foi revelada.

Fonte: Mais Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/14:12:36

