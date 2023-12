Idosa joga álcool e coloca fogo em homem que se recusava a pagar dívidas; vídeo

As imagens viralizaram nas redes sociais, provocando reações negativas dos usuários devido a negligência dos vizinhos e curiosos que acompanham a briga e não interviram.

Nas redes sociais, viralizou um vídeo de uma idosa ateando fogo em um homem, também idoso, por conta de uma dívida. Nas imagens, os dois estão discutindo a respeito do pagamento, até que a mulher decide cometer o crime. É possível acompanhar todo o ato da idosa, que viralizou.

Inicialmente, a mulher pergunta ao homem se ele irá pagá-la. Ela recebe um não como resposta. Revoltada, a idosa abre uma garrafa pequena de álcool, despeja o líquido na cabeça e camisa do idoso e acende um isqueiro.

O homem, então, começa a se desesperar ao perceber que realmente estava “pegando fogo”. Vizinhos e curiosos do local correram para ajudá-lo, jogando a vítima próximo de uma poça de lama que havia na rua, onde passaram a jogar água nele para apagar o fogo.

Ainda não se tem informações sobre quando e onde o crime ocorreu e nem se a idosa irá responder criminalmente pelo ato. Testemunhas alegaram que a briga iniciou por conta de uma dívida sobre pagamento de bebidas em um bar.

Reação da web

Alguns internautas não somente julgaram a atitude da idosa, como também criticaram o posicionamento dos vizinhos que acompanharam e gravaram toda a discussão, inclusive quando a mulher começou a jogar álcool no idoso. Segundo dos comentários, os vizinhos se preocuparam mais em gravar do que em ajudar o homem.

