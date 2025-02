Idoso atira contra o irmão, foge da polícia e acaba tirando a própria vida, no RN

Foto: Reprodução | Segundo informações da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), o idoso se recusou a se entregar aos militares e tirou a própria vida.

Um homem, de 63 anos, atirou cinco vezes contra o próprio irmão na manhã desta terça-feira (25), no Conjunto Pirangi, no bairro de Neópolis, na zona Sul de Natal. Segundo informações da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), o idoso se recusou a se entregar aos militares e tirou a própria vida na avenida Ayrton Senna.

Os militares chegaram até o local e avistaram o suspeito fugindo em uma moto. Os agentes do 5º Batalhão deram ordem de parada, mas ele tentou escapar fazendo menção de atirar contra os agentes.

Em resposta, os militares efetuaram dois disparos na perna do homem, com o objetivo de contê-lo. Ao cair no chão, após descer da moto, o suspeito efetuou um disparo contra si mesmo e acabou morrendo no local.

De acordo com relato dos familiares à PM, o idoso suspeitava que o irmão estava tendo um caso com a mulher dele, o que motivou a confusão entre os dois.

A vítima chegou a ser alvejada pelos disparos e foi encaminhada em estado grave ao Walfredo Gurgel, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Segundo a PM, o irmão do idoso está bem e encontra-se estável.

