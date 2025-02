Homem entra em lanchonete e arremessa pedra de 8 kg contra cliente em SP

Foto: Reprodução | O fato ocorreu em uma lanchonete no Bairro Vila Rezende em Piracicaba, na noite do último domingo (23), e o homem foi preso na manhã desta quarta-feira (26). A vítima sofreu um corte profundo na cabeça, foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento do bairro e recebeu 15 pontos. O suspeito possui passagens criminais por dano e furto, além de histórico de surtos psiquiátricos e violência.

Na manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Civil prendeu um homem de 31 anos suspeito de agredir um indivíduo com uma pedra de 8,7 quilos dentro de uma lanchonete no Bairro Vila Rezende em Piracicaba, São Paulo. O crime ocorreu no último domingo (23), por volta das 20h30, e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com as imagens, a vítima estava sentada de costas para a rua, consumindo um salgado, quando o agressor entrou no estabelecimento segurando um pedaço de guia de calçada e arremessou o objeto contra a cabeça do homem. O impacto deixou a vítima desacordada por alguns segundos. Ela sofreu um corte profundo na cabeça, foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende e recebeu 15 pontos. Não há risco de morte.

Durante o interrogatório, o suspeito alegou que a agressão teria sido motivada por uma suposta relação da vítima com o assassinato de um irmão seu, de 10 anos, no passado. No entanto, os policiais constataram que o suspeito possui um irmão, que está vivo e tem 26 anos. O relato foi feito em meio a falas desconexas e sem sentido, segundo os investigadores.

A prisão foi realizada por policiais da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise-Deic). A equipe apurou que o suspeito morava sob a ponte do Mirante e era conhecido por comportamento agressivo, frequentemente ameaçando e agredindo pessoas que passavam pelo local. Ele possui passagens criminais por dano e furto, além de histórico de surtos psiquiátricos e violência.

A Justiça concedeu mandado de prisão temporária pelo crime de tentativa de homicídio, e o suspeito permanece preso. A investigação segue em andamento para apurar todos os detalhes do caso.

Homem entra em lanchonete e arremessa pedra de 8 kg contra cliente em SP Leia mais https://t.co/qH0zfV1k3E pic.twitter.com/QDMZnlPYHc — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 27, 2025

Fonte: Com informações de G1 / EPTV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/08:02:29

