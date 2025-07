Idoso condenado por estupro de vulnerável em Rondônia é preso dentro do INSS, em Santarém (PA)

Foto: Reprodução | O investigado estava dentro do INSS em busca de atendimento para perícia médica.

Um idoso de 63 anos, condenado por estupro de vulnerável em Rondônia, foi preso pela Polícia Civil em Santarém, oeste do Pará. O investigado foi detido na quarta-feira (23), quando estava dentro da sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em busca de atendimento para uma perícia médica. O crime ocorreu em 2020 e o idoso foi condenado a oito anos de reclusão.

O mandado de prisão contra o idoso foi expedido no dia 4 de julho deste ano, pela Vara de Proteção à Infância e Juventude de Porto Velho. Os agentes realizaram uma apuração minuciosa para chegar até o endereço do idoso, que passou a residir no Pará. Conforme os agentes, a mudança de endereço seria uma tentativa do condenado de fugir da prisão. No entanto, ele foi localizado após o trabalho de inteligência da PC.

O suspeito foi detido em uma ação que contou com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ele foi abordado e recebeu voz de prisão dentro do INSS, e foi encaminhado para a delegacia. José Carlos Sousa foi transferido para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça de Rondônia.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/08:13:44

