Idoso de 102 anos renova habilitação e se torna o motorista mais antigo de MS: ‘Não posso parar’

Rachid Waqued/Detran-MS e TV Morena/Reprodução | Aos 102 anos de idade, Ranulfo Custódio Alves é um exemplo vivo de vitalidade, lucidez e independência. Morador de Camapuã, no interior de Mato Grosso do Sul, ele é atualmente o condutor ativo mais velho do estado, com uma trajetória no volante que já dura 65 anos. Recentemente, ele foi sozinho até o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da cidade para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por mais três anos — e foi aprovado com louvor no exame médico.

A cena chamou a atenção dos servidores do Detran, que se surpreenderam com a disposição e a clareza de Ranulfo. Após o atendimento, ele se emocionou ao falar sobre o carinho com que foi tratado:

— Comecei a chorar de emoção, pelo carinho que eu recebi do pessoal do Detran — contou, com lágrimas nos olhos.

Longevidade ativa

Segundo o aposentado, o segredo da longevidade está justamente em se manter ativo. Além de continuar dirigindo sua caminhonete por ruas mais tranquilas da cidade, Ranulfo também trabalha na fazenda da família e realiza atividades físicas com frequência.

— Eu tenho o máximo cuidado. Se já cuidava antes, agora cuido o dobro — afirmou. Orgulhoso, ele também revela que nunca levou uma multa nem se envolveu em acidentes de trânsito.

Apesar da preocupação natural da família, os filhos passaram a respeitar a decisão do patriarca de continuar dirigindo. A filha caçula, Jéssica Alves Amorim, contou que ficou surpresa — e emocionada — ao saber que o pai foi sozinho até o Detran para renovar a CNH.

Idosos ao volante em MS

De acordo com dados do Detran-MS, o estado conta atualmente com 208 motoristas ativos com mais de 90 anos. No entanto, condutores centenários como Ranulfo são raros.

Para atender esse público, o Detran oferece atendimento humanizado em agências como as de Campo Grande e Dourados, além de descontos nas taxas de renovação da CNH, conforme estabelece a Lei Estadual nº 5.059/2017:

50% de desconto para condutores entre 60 e 69 anos;

70% de desconto para condutores com mais de 70 anos.

O prazo de renovação da CNH também varia conforme a idade:

10 anos: até 49 anos

5 anos: de 50 a 69 anos

3 anos: a partir dos 70 anos

Fonte: Portal Toca News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/09:00:11

