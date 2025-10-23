Idoso de 71 anos é esfaqueado no pênis por namorada de 22 anos após negar dinheiro no MT

Foto: Reprodução | Um idoso de 71 anos foi esfaqueado no pênis, na madrugada desta quinta-feira (23), no Centro de São Pedro da Cipa (448 km ao sul de Cuiabá). A autora do crime é a namorada dele, de 22 anos. Ela foi presa em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via 190, por volta das 5h, para atender uma ocorrência de lesão corporal envolvendo arma branca.

No local, os policiais encontraram o idoso com sangramento na região genital. Ele relatou que a agressora seria a jovem de 22 anos, com quem mantém um relacionamento amoroso.

Segundo o relato da vítima e testemunhas, a suspeita é usuária de entorpecentes e frequentemente exige dinheiro do idoso para sustentar o vício. Durante a madrugada, após a negativa da vítima em entregar dinheiro, o casal iniciou uma discussão.

Em meio ao desentendimento, a mulher teria se apossado de uma faca e desferido um golpe, atingindo o pênis do homem.

Após o ataque, a suspeita fugiu do local e tomou rumo ignorado.

O idoso foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado ao hospital municipal para receber atendimento médico.

Os policiais realizaram diligências nas proximidades e conseguiram localizar a suspeita próximo à Praça Central da cidade. Ela foi detida e encaminhada à delegacia para as providências cabíveis.

Fonte: Olhar Direto e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2025/15:06:14

