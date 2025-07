Idoso de 71 anos passa mal em motel após encontro com quatro mulheres e é socorrido pelo SAMU

(Foto> Reprodução) – Um caso no mínimo curioso — e que virou assunto em todo o Brasil — aconteceu em Ourinhos, São Paulo: um senhor de 71 anos precisou de atendimento médico emergencial após passar mal dentro de um motel, onde estava na companhia de nada menos que quatro mulheres mais jovens! A “maratona” acabou antes do previsto, com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) sendo acionado para prestar socorro no local.

Segundo informações preliminares, o idoso começou a se sentir mal durante a “aventura” e foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação médica. O estado de saúde dele não foi divulgado, mas a cena gerou um burburinho enorme nas redes sociais, deixando muitos internautas entre risos e espanto.

Apesar do tom divertido com que o episódio viralizou, os socorristas reforçam que, por trás das piadas, existe um alerta importante: a saúde vem sempre em primeiro lugar. Medicamentos como a Tadalafila — popular entre quem busca prolongar o desempenho — devem ser usados com cautela e sempre com orientação médica.

Além disso, situações que envolvem esforço físico intenso, especialmente na terceira idade, exigem responsabilidade. Brincadeiras à parte, a melhor performance é aquela que termina com saúde — e sem precisar sair do motel direto para o hospital. É um lembrete crucial para todos, independentemente da idade!

