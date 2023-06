Idoso de 75 anos é agredido após intervir em briga de suspeitos, em Santarém

Na manhã desta segunda-feira (26), o idoso identificado como Pedro Moura, de 75 anos, esteve na 16º Seccional Urbana da Polícia Civil para cobrar providências após ter sido agredido covardemente na Comunidade Lírios do Vale, região do Lago Grande, em Santarém.

Segundo informou a imprensa local, as agressões teriam ocorrido quando estava em um comércio comprando refrigerante e tentou intervir em uma briga entre dois indivíduos. Ao falar a eles para não brigarem, um suspeito identificado como Frank Sá desferiu um soco em seu rosto.

Outro suspeito que não teve o nome mencionado também participou das agressões. Vizinhos e parentes dos envolvidos seguraram os agressores para que o pior não acontecesse. Ainda conforme o idoso, situações semelhantes provocadas pelo suspeito Frank Sá são recorrentes na comunidade e ninguém faz nada.

A vítima, acompanhada de um vizinho, foi até a Delegacia do Idoso para registrar o caso que deve ser investigado.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/08:35:25

