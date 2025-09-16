Idoso de 79 anos confessa abuso sexual contra pata e diz que “deu uma bobeira”

(Foto: Reprodução) – O suspeito era contratado para cuidar da ave e de outros animais em uma chácara no bairro Recreio Santista. A pata foi recolhida pelo Departamento de Proteção à Vida Animal (DPVA) da cidade.

O caso de um idoso de 79 anos acusado de zoofilia após ser flagrado abusando sexualmente de uma pata em Peruíbe, no litoral de São Paulo, ganhou repercussão e também foi publicado pelo G1. O homem confessou o ato em depoimento à Polícia Civil e declarou que “deu uma bobeira e quis fazer”.

O idoso foi intimado a prestar esclarecimentos após a denúncia. Durante o depoimento, afirmou que não faz uso de medicamentos, nem realiza tratamento psicológico ou psiquiátrico. Disse ainda que nunca havia abusado de nenhum animal e que a pata foi a primeira vítima.

O suspeito era contratado para cuidar da ave e de outros animais em uma chácara no bairro Recreio Santista. A pata foi recolhida pelo Departamento de Proteção à Vida Animal (DPVA) da cidade.

Apesar da confissão, o idoso foi liberado por não ter sido preso em flagrante. Ele será indiciado e responderá ao inquérito policial que apura o caso.

Zoofilia é crime?

Atualmente, a zoofilia não é tipificada como crime específico no Brasil. Casos de abuso contra animais acabam enquadrados de forma indireta, geralmente com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que prevê punições por maus-tratos, ferimentos ou morte, mas não menciona a prática sexual.

No Congresso, tramita o Projeto de Lei 1.494/2021, que propõe tornar a zoofilia um crime formal. O texto prevê pena de dois a seis anos de prisão, multa e perda da guarda do animal, com punição agravada em caso de morte. A proposta foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente do Senado em abril de 2024 e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Relembre o caso

O abuso sexual contra a pata ocorreu na quarta-feira (10) em uma chácara onde o idoso cuidava de animais. O caso foi registrado em vídeo, ao qual o G1 teve acesso. As imagens mostram o flagrante do abuso, mas, devido ao teor do conteúdo, não serão exibidas.

As imagens chegaram ao DPVA, que acionou a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Em ação conjunta, as equipes localizaram a esposa do suspeito e identificaram a pata vítima do abuso. O homem confessou o ato em depoimento, mas foi liberado por não ter sido preso em flagrante.

Segundo o DPVA, o animal pertencia a uma vizinha que contratava o idoso para cuidar das aves. Nas imagens, ele aparece segurando a pata sobre uma estrutura de concreto, cercado por outros animais. A posição e os movimentos indicam o ato de abuso.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/16:43:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...