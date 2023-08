Idoso de 80 anos reage a roubo, toma arma e mata assaltante dentro de casa

(Foto: Divulgação) – Assaltante de 33 anos foi morto por um idoso de 80 anos, durante um roubo em uma residência na cidade de Diamantino (208 km ao médio-norte de Cuiabá), na manhã de domingo (6). Dupla arma invadiu a casa e rendeu as vítimas. Comparsa do morto fugiu.

De acordo com as informações, polícia foi acionada por volta das 6h para uma ocorrência de roubo em um sítio da cidade. Quando chegou, encontrou um dos suspeitos morto dentro do quarto – identificado como Igor Maicon Ojeda Abreu.

Idoso de 80 anos contou que estava com a esposa, também idosa, quando foram surpreendidos por dois homens armados. Um estava com revólver e outro com uma faca.

Os bandidos reviraram o local em busca de objetos de valores. Em determinado momento, a vítima reagiu, entrou em luta corporal com o assaltante e conseguiu tomar a arma de fogo.

Ele disparou vários tiros contra o suspeito, que caiu morto dentro do quarto do casal. O comparsa dele, ao ver a cena, saiu correndo. Polícia fez buscas, mas não o localizou.

Vítima e a esposa estavam com algumas escoriações pelo corpo. O bandido que fugiu conseguiu levar R$ 1 mil e joias de ouro. Caso é investigado.

Fonte: Gazeta Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/17:57:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...