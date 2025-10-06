Idoso de 82 anos é atacado por cachorro em Novo Progresso

Idoso de 82 anos, morador e pioneiro de Novo Progresso, é atacado por cachorro

(Foto: Reprodução/Ilustrativa)

Um homem de 82 anos foi atacado por um cachorro na noite deste sábado (4), de outubro de 2025, no pátio da Associação dos Produtores Rurais, em Novo Progresso (PA). O idoso estava saindo de um jantar quando foi surpreendido pelo animal.

O responsável pelo ataque seria um cachorro sem raça definida, que estava dormindo embaixo de um veículo estacionado ao lado do automóvel da vítima. No momento em que o idoso subia em seu veículo, o cão o atacou na perna. Genésio Fernandes ficou caído por alguns minutos, até ser encontrado e socorrido por populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O idoso Genésio Fernandes, de 82 anos, produtor rural e pioneiro de Novo Progresso, sofreu lesões graves em uma das pernas. Logo após o ocorrido, ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Novo Progresso.

“Foi horrível. O cão me atacando, caí no chão e tentei me defender como foi possível”, contou o idoso.

Animais soltos – Moradores relatam constantemente ao Jornal Folha do Progresso casos envolvendo animais soltos pelas ruas. Eles pedem providências às autoridades em relação à circulação de cães sem supervisão.

A principal demanda é que o poder público garanta que os proprietários mantenham os animais dentro de seus pátios, evitando novos ataques.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/2025/08:28:52

