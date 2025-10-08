Idoso é agredido com soco no rosto enquanto caminhava por calçada

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o jovem se aproxima da vítima e o acerta com um soco na testa (Foto:Reprodução).

O autor da agressão foi levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça

Um jovem de 20 anos foi preso após agredir um idoso, de 62 anos, com um soco no rosto na manhã desta segunda-feira, 6, na Rua Doutor César, em Santana, na zona norte de São Paulo.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o jovem se aproxima da vítima e o acerta com um soco na testa. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, o caso ocorreu por volta das 10h desta segunda-feira, 6.

Segundo a PM, os policiais foram acionados após pessoas que passavam pelo local terem contido o jovem. A vítima relatou que estava caminhando, quando o agressor o atacou com um soco. Ele foi socorrido ao Pronto Socorro Municipal de Santana, onde foi medicado e liberado.

O autor da agressão foi levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como lesão corporal no 13° DP (Casa Verde).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/09:40:32

