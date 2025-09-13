Idoso é barrado ao tentar entrar com jacaré de ‘apoio emocional’ em supermercado nos EUA

(Foto: Reprodução) – Wesley Silva, de 60 anos, e seu jacaré, chamado Jinseioshi, de 1,5 metro e 14 kg.

Homem de 60 anos, que levava animal em carrinho de compras, foi proibido de circular no estabelecimento após reclamações de clientes

Um idoso de 60 anos foi barrado de entrar com um jacaré de “apoio emocional” em um supermercado na Pensilvânia, Estados Unidos. As informações são do jornal New York Post e do canal de notícias NBC News.

Wesley Silva, que costumava frequentar o estabelecimento com o réptil, chamado Jinseioshi, de 1,5 metro e 14 kg, foi informado pela gerência da loja nesta semana que o animal não é mais permitido no estabelecimento.

A presença de Jinseioshi, uma fêmea de jacaré americano – que às vezes usava roupas e era colocada dentro do carrinho de compras –, gerou preocupação entre outros clientes, que exigiram da gerência a proibição do animal.

A decisão foi confirmada pelo supermercado na quinta-feira (11). “A segurança de nossos clientes e colaboradores é nossa maior prioridade”, afirmou um porta-voz da rede, segundo a NBC News.

A empresa disse que aceita animais de serviço, como cães e minicavalos, mas considera jacarés um “perigo potencial” ao público.

Silva, que frequenta a loja com Jinseioshi há cerca de três anos e meio, disse que o animal costuma receber elogios. “Normalmente, a reação é: ‘Isso é muito legal’ ou ‘Que incrível que você tenha um jacaré de estimação, cara!’”, afirmou à NBC News.

O idoso contou que ganhou o jacaré de um vizinho que não podia mais cuidar do animal. Ele também relatou à emissora WPXI que Jinseioshi é bem-recebida em outros lugares, como restaurantes populares, onde se tornou uma celebridade.

Além do jacaré, Silva mantém uma coleção de répteis que inclui seis cobras, uma lagartixa-leopardo, um dragão-de-komodo, um lagarto-ocelado e outro jacaré, além de um cachorro.

Perguntas e Respostas

Qual foi a reação do supermercado em relação à presença do jacaré?

O supermercado confirmou a proibição do jacaré, afirmando que a segurança de seus clientes e colaboradores é a maior prioridade. A empresa aceita apenas animais de serviço, como cães e minicavalos, considerando jacarés um “perigo potencial” ao público.

Como o idoso se sentiu em relação à proibição do jacaré?

Wesley Silva, o idoso, disse que costumava receber elogios pela presença de Jinseioshi em suas visitas ao supermercado. Ele mencionou que as reações costumavam ser positivas, com pessoas comentando sobre a singularidade de ter um jacaré de estimação.

Qual é a história por trás do jacaré Jinseioshi?

Silva ganhou Jinseioshi de um vizinho que não podia mais cuidar do animal. Ele também relatou que o jacaré é bem-recebido em outros lugares, como restaurantes, onde se tornou uma espécie de celebridade.

Além do jacaré, que outros animais o idoso possui?

Além de Jinseioshi, Wesley Silva possui uma coleção de répteis que inclui seis cobras, uma lagartixa-leopardo, um dragão-de-komodo, um lagarto-ocelado e outro jacaré, além de um cachorro.

