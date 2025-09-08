Idoso é brutalmente agredido pelo filho após dançar com a esposa dele no Pará

(Foto: Reprodução) – O suspeito ficou revoltado com a cena e partiu para cima do genitor, desferindo diversos socos no rosto

Um idoso de 63 anos foi brutalmente agredido pelo próprio filho, de 36 anos, na noite do último domingo (7/9), em Moju, no nordeste do Pará. Testemunhas relataram que a briga começou durante uma festa, após o idoso dançar com a esposa do suspeito.

Conforme o portal Moju News, o suspeito ficou revoltado com a cena e partiu para cima do genitor, desferindo diversos socos no rosto. A vítima ficou com ferimentos graves e o rosto totalmente ensanguentado.

Familiares disseram ao Moju News que o suspeito, aparentemente, costuma fazer constantes ameaças, principalmente quando os irmãos tentam tirar satisfações sobre suas atitudes. Diante da gravidade do caso, a família pede justiça e teme que algo pior aconteça caso providências não sejam tomadas pelas autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que, até o momento, o caso não foi registrado.

Fonte: O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/16:01:49

