Idoso é encontrado morto dentro de residência em Santarém

(Foto: Reprodução) – Um idoso identificado como José Corrêa, foi encontrado morto dentro de sua residência localizada na Travessa 4, no bairro Jaderlândia, em Santarém.

A Polícia Militar foi acionada nas primeiras horas da manhã para verificar a ocorrência. No local, constataram a existência dos fatos, ou seja, a vítima sem vida no chão com um ferimento na cabeça.

“Fomos acionados pelo adjunto do batalhão para render a guarnição que chegou primeiramente na situação. Passaram pra gente que a companheira localizou ele à noite (21) já desfalecido, segundo ela, caiu e bateu a cabeça”, disse o Sargento Rener do 35º BPM.

A Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo e procedimento necessário para elucidar a causa da morte.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/09:18:16

