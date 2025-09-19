Idoso é encontrado morto próximo a uma carreta no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba

Foto: Reprodução | Polícia investiga se a causa foi natural; vítima tinha 64 anos.

Na noite desta quinta-feira (18), um homem foi encontrado morto dentro de uma carreta estacionada em frente a um restaurante, no km 427 da BR-163, no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, sudoeste do Pará.

A Polícia Militar foi acionada por uma popular e, ao chegar ao local, confirmou a ocorrência. A vítima foi identificada como Paulo Roberto Giacomelli, de 64 anos.

A Delegacia de Polícia Civil foi comunicada e autorizou a remoção do corpo, adotando os procedimentos legais necessários. As autoridades agora investigam se a morte foi causada por fatores naturais ou se há outra motivação.

