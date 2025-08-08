Idoso é espancado até a morte pelo próprio sobrinho em Santarém (PA)

Corpo de Osmar Nogueira ficou caído na calçada em frente à casa onde ele morava e havia acolhido o sobrinho — Foto: Reprodução / Redes sociais

Câmeras de segurança registraram o momento em que Osmar e Bruno discutem e em seguida, Bruno começa a agredir o tio que cai na calçada e passa a receber socos e chutes por mais de 20 minutos.

Um idoso de 74 anos foi morto no fim da noite desta quinta-feira (7), no bairro Aparecida, em Santarém, oeste do Pará, após ter sido brutalmente espancado pelo próprio sobrinho que havia acolhido em sua casa.

O crime aconteceu pouco minutos após o idoso Osmar Nogueira chegar em sua casa no bairro Aparecida, acompanhado por dois sobrinhos, um deles é o assassino confesso Bruno Gomes da Costa.

Tio e sobrinho, que de acordo com informações de populares, teriam passado o dia consumindo bebidas alcoólicas se desentenderam e iniciaram uma discussão logo que chegaram na casa do idoso.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Osmar e Bruno discutem e em seguida, Bruno começa a agredir o tio que cai na calçada e passa a receber socos e chutes por mais de 20 minutos. Em determinado momento, o idoso tenta se levantar, mas o sobrinho o imobiliza apertando o pescoço do tio com o joelho, enquanto as agressões continuam e só cessam quando ele para de se movimentar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares, mas ao chegar ao local, os socorristas constataram que o idoso já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local levantando as primeiras informações e conseguiu localizar e prender Bruno Gomes da Costa, que confessou a autoria do crime. Ele foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Santarém e apresentado ao delegado plantonista Jair Castro.

De acordo com o delegado, Bruno deve ser autuado por homicídio qualificado, uma vez que o crime foi praticado por motivo fútil e sem que a vítima tivesse meios para se defender.

