Idoso é filmado furtando vaso sanitário em estação do BRT no Rio de Janeiro; veja o vídeo

Homem de 71 anos foi preso em flagrante após o furto.

Um homem de 71 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (1º) após furtar um vaso sanitário do banheiro da estação do BRT, na Penha, Zona Norte do Rio. Câmeras de segurança do local gravaram o momento do furto. As imagens mostram o idoso, que não teve o nome divulgado, entrando no local na companhia de outro homem. A dupla entra no banheiro e sai carregando a privada.

Após ser acionado, o Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio, o setor de inteligência do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, identificou o idoso pelas imagens e recebeu voz de prisão em casa, em Olaria. Em seguida, o homem foi encaminhado para a 22ª DP (Penha), conforme informações divulgadas pela Prefeitura, que não deu detalhes sobre o outro suspeito que aparece nas imagens.

⚠️INACREDITÁVEL: Na manhã de ontem, um idoso de 71 anos foi preso pelo furto de um vaso sanitário na estação Ibiapina do BRT, na Penha. Os dois autores entraram no banheiro da estação e, dois minutos depois, saíram carregando a privada. pic.twitter.com/DJf8fZ8uQp — BAÚ DO TRÁFICO OFC (@TraficoRlq01) February 2, 2024

Segundo o BRT, o vaso sanitário já foi recuperado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/18:37:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...