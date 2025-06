Idoso é flagrado agredindo cachorro com corrente em Marabá (PA)

Foto:Reprodução | Casos como este, infelizmente, têm sido cada vez mais frequentes no Brasil.

Um vídeo que circula nas redes sociais vem gerando intensa indignação entre a população de Marabá, região sudeste do Pará.

As imagens, registradas na Folha 20, núcleo Nova Marabá, mostram um senhor praticando maus-tratos contra um cachorro de forma brutal.

Nas cenas, o homem aparece puxando o animal com violência, utilizando uma corrente espessa presa ao pescoço do cachorro, que grita e chora, visivelmente assustado e em sofrimento. Apesar da cena chocante, algumas pessoas que presenciam o ato não intervêm.

Em outro trecho do vídeo, moradores tentam, com dificuldade, serrar a corrente para aliviar o sofrimento do animal, que pelas imagens, se encontra com ferimentos na cabeça, falhas no pelo e sinais claros de desnutrição e negligência. Apesar da tentativa de resgate, não há confirmação de que o cachorro tenha sido libertado ou recebido atendimento adequado até o momento.

A situação configura crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). Com a entrada em vigor da Lei nº 14.064/2020, conhecida como Lei Sansão, a punição para quem comete esse tipo de crime contra cães e gatos é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda do animal. Se o ato resultar na morte do bicho, a pena pode ser aumentada em até um terço.

Casos como este, infelizmente, têm sido cada vez mais frequentes no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apenas no primeiro semestre de 2024 foram registradas mais de 900 denúncias de maus-tratos a animais no país, número que se aproxima do total registrado em todo o ano anterior. Cães e gatos seguem sendo as principais vítimas desse tipo de violência.

Em Marabá, a investigação de casos dessa natureza é de responsabilidade da Polícia Civil, enquanto a Polícia Militar pode ser acionada em flagrantes. A identificação do agressor e a responsabilização criminal são medidas fundamentais para coibir novas ocorrências.

A população pode e deve denunciar qualquer indício de maus-tratos por meio do número 190 ou diretamente nas delegacias da Polícia Civil. A conscientização coletiva e a ação das autoridades são essenciais para proteger os animais e garantir que episódios como esse não passem impunes.

