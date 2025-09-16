Idoso e homens são presos suspeitos de sequestrar e estuprar criança de 5 anos em MT

Foto: Ilustrativa | À polícia, a vítima disse que os suspeitos tentaram fazê-la comer salgadinhos e frutas misturados a uma substância branca. Crime ocorreu nesse sábado (13), em Rosário Oeste.

Um idoso de 61 anos e dois homens, de 43 e 48 anos, foram presos suspeitos de sequestrar e estuprar uma criança de 5 anos, nesse sábado (13), em Rosário Oeste, a 133 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos tentaram fazer a vítima ingerir salgadinhos e frutas misturados a uma substância branca.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime foi registrado por volta de 20h50, quando o menino foi sequestrado e colocado à força dentro de um carro. A denúncia foi registrada pelo primo da vítima.

Em seguida, a criança foi levada para uma casa na mesma rua em que ele mora. À polícia, a vítima disse que no local um dos suspeitos estava pelado e outro tentou fazer com que ele comesse os alimentos misturados com a substância.

Ainda de acordo com o relato da vítima, por ter recusado a comida, ele foi ferido no tornozelo pelos suspeitos e, em seguida, eles induziram o menino a levar os alimentos para a casa dele.

Os homens foram presos na casa onde o crime ocorreu após os parentes da criança denunciarem o ocorrido. Segundo a PM, um dos suspeitos reagiu à prisão e precisou ser contido.

Os policiais informaram que os sequestradores, a princípio, tinham o plano de sequestrar as irmãs da vítima, mas, como elas não estavam na casa no momento, eles escolheram levar o garoto no lugar.

Na casa onde os homens foram presos também foram apreendidos uma porção de melancia e cinco pacotes de salgadinhos.

A polícia segue investigando o caso a fim de identificar que tipo de substância os suspeitos tentaram dar à vítima.

16/09/2025

