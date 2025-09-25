Idoso é morto a facadas após se recusar a vender fiado em bar no AM; suspeito responderá em liberdade

Foto: Reprodução | Crime ocorreu após desentendimentos entre a vítima e o suspeito, que horas depois se apresentou à polícia e confessou o homicídio.

Um homem de 65 anos foi assassinado com quatro facadas dentro de um bar na comunidade do Maruaga, em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. O crime ocorreu após desentendimentos entre a vítima e o suspeito, que horas depois se apresentou à polícia e confessou o homicídio.

A vítima, identificada como Miguel Soares de Souza, era dono do bar onde o ataque aconteceu. Câmeras de segurança mostram o suspeito, Erivelton Costa Chagas, de 37 anos, se aproximando de Miguel próximo a uma mesa de sinuca e desferindo os golpes fatais.

Segundo moradores, Miguel e Erivelton moravam no mesmo terreno, mas em casas diferentes, e mantinham conflitos frequentes.

Testemunhas relataram que o idoso se recusava a vender fiado ao suspeito, motivo das discussões, e que a confusão começou ainda no dia anterior, levantando suspeita de crime premeditado.

Horas após o ataque, Erivelton se apresentou ao 37º Distrito Policial de Presidente Figueiredo, ainda com sinais de embriaguez, e disse que agiu por se sentir “humilhado” pela vítima. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, crime considerado hediondo.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal isolaram a cena do crime até a chegada do Instituto Médico Legal (IML). Nesta terça-feira (23), o suspeito passou por audiência de custódia e responderá ao processo em liberdade.

Fonte: G1

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2025/07:39:13

