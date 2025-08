Idoso é morto com tiro no peito na porta de casa, no Pará

Na zona rural do município de Bragança, região do nordeste paraense, um idoso foi morto com um tiro no peito | Foto: Divulgação

Um idoso de 61 anos foi morto com um tiro no peito na zona rural de Bragança. A polícia investiga o caso e busca os suspeitos.

A zona rural do município de Bragança, no nordeste do Pará, uma comunidade pacata, foi abalada por um crime brutal ocorrido na noite de sábado, dia 2 de agosto.

A vítima foi Benedito Soares da Silva, um idoso de 61 anos, morador da comunidade conhecida como Vila dos Lucas. Por volta das 20h30, de acordo com relatos de moradores, um homem teria chegado ao local em uma motocicleta, possivelmente se passando por mototaxista.

Ele chamou pelo nome de Benedito e, no momento em que o idoso saiu de casa para atender, foi surpreendido com um disparo de arma de fogo no peito, vindo de outro indivíduo que estava escondido na mata próxima à residência.

Segundo informações preliminares, o autor do disparo fugiu imediatamente após o crime acompanhado do comparsa. Ambos correram por uma trilha que leva à estrada da Vila do Caratateua. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento os dois suspeitos não foram localizados.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Imagens de câmeras de segurança da área registraram a fuga dos criminosos e devem ser utilizadas para identificar os autores do homicídio e esclarecer a motivação por trás do assassinato.

