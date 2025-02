Idoso é morto por dois homens após briga de trânsito no bairro Vigia, em Santarém (PA)

Foto: Reprodução | A vítima de 70 anos estava trabalhando como motorista de transporte por aplicativo quando foi abordada por dois homens que estavam em outro

Um idoso de 70 anos foi morto na manhã desta sexta-feira (21) no bairro Vigia, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima, identificada como Adezinho Mendes dos Santos, que trabalhava como motorista de transporte por aplicativo, foi morta por dois homens.

De acordo com informações do sargento Jonivaldo Sousa, da Polícia Militar, o idoso teria tido um desentendimento ocasionado por uma briga de trânsito com os suspeitos, resultando em sua morte.

Populares registraram um vídeo do momento em que a vítima aparece jogada no chão e os suspeitos saem em outro veículo. Nas imagens, é possível ver que um dos suspeitos recolhe do chão uma das armas usadas na ação criminosa.

A ação criminosa foi presenciada por diversos moradores, que gritavam por socorro e pediam que a polícia fosse chamada.

Os suspeitos aparecem fardados e, segundo a Polícia Militar, seriam funcionários de uma esquadria e estavam descarregando um portão no momento em que ocorreu a confusão.

Ao G1, uma das passageiras do veículo contou que os suspeitos utilizaram barras de ferro e que o idoso recebeu o primeiro golpe ainda dentro do carro. Uma faca também foi encontrada no local do crime.

“Ele (Adezinho Mendes) é conhecido nosso, faz as corridas para a gente. Hoje, chamei ele e ele veio. Quando embarquei, o carro dos suspeitos chegou e parou no meio da rua para descarregar um portão, impossibilitando nossa passagem. Ele aguardou pacientemente, mas, ao pedir, de forma educada, que retirassem o carro, os suspeitos ignoraram. Quando enfim conseguiram passar, a vítima ainda agradeceu, mas, nesse momento, um dos suspeitos saiu do carro com a barra de ferro e deu o primeiro golpe no peito dele”, relatou Adria Vanessa, acadêmica e passageira do veículo.

Polícias Civil, Militar e Científica foram acionadas para o local do crime. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e comprovou o óbito do idoso.

