Idoso é preso por abusar de crianças e adolescentes da própria família, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | De acordo com a Polícia Civil, os crimes teriam acontecido em uma comunidade ribeirinha e o suspeito de 65 anos foi localizado pelo NAI no bairro da Floresta, na zona urbana da cidade.

Um idoso de 65 anos foi apresentado nesta terça (23) na Delegacia de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente (Deaca) em Santarém, no oeste do Pará, suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes da própria família.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes teriam acontecido em uma comunidade ribeirinha da cidade, mas o suspeito foi localizado pelo Núcleo de Apoio a Investigações (NAI) no bairro Floresta, na zona urbana da cidade. Conforme a delegada Milla Moura, existem dois inquéritos que investigam a conduta do suspeito, sendo um presidido pela delegada Greice e outro do delegado Gilberto Aguiar.

Ainda segundo a delegada, as vítimas têm 4, 5, 12 e 14 anos e fazem parte da família do suspeito. A Polícia Civil investiga se existem mais vítimas do idoso na comunidade. O indivíduo foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Violência Doméstica de Santarém. Ele foi transferido para a penitenciária da cidade e segue à disposição da justiça.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2025/10:27:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...