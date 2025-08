Idoso é preso por provocar incêndio ao queimar fios para extrair cobre em Parauapebas (PA)

Foto:Reprodução | Chamas ameaçaram residência no Bairro Cidade Jardim; Corpo de Bombeiros agiu rapidamente para evitar tragédia

Na manhã da última quarta-feira (30), um incêndio em terreno baldio mobilizou o Corpo de Bombeiros no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas.

O fogo, que se alastrava rapidamente, chegou a ameaçar a rede elétrica de uma casa próxima, segundo o tenente-coronel Hugo, subcomandante do 23º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM). “Já ia haver outro incêndio na casa”, afirmou.

Enquanto a equipe combatia as chamas, moradores apresentaram vídeos que mostravam um homem iniciando a queimada.

Com base nas imagens, os bombeiros localizaram o homem, que foi preso em flagrante. O suspeito, que trabalha como catador de sucata, admitiu ter colocado fogo em fios e cabos na tentativa de extrair ferro e cobre para venda.

O idoso alegou não ter tido intenção de causar um incêndio de grandes proporções. “Queimei fora do capim, mas acabou passando pro capim”, disse, afirmando ainda não saber que a prática é considerada crime ambiental. O caso foi encaminhado à 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil, que segue apurando o ocorrido e ainda não informou quais providências serão tomadas.

