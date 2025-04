Idoso é resgatado após desaparecer em mata na zona rural de Parauapebas

(Foto: Reprodução) – O desaparecimento ocorreu na segunda-feira (14), quando o idoso saiu de casa e não retornou.

Luís Brasilino de Alencar, de 93 anos de idade, foi encontrado com vida na manhã desta terça-feira (15), após desaparecer na mata que cerca sua propriedade, o Rancho Maria Coelho, localizado na zona rural do PA Carlos Fonseca, em Parauapebas.

O desaparecimento ocorreu na segunda-feira (14), quando o idoso saiu de casa e não retornou. Segundo relatos de familiares, ele teria ido tomar banho, como de costume, mas acabou se perdendo na mata. De acordo com a família, Luís é portador de Alzheimer, o que pode ter contribuído para o ocorrido.

Diante da situação, buscas foram iniciadas por parentes e amigos ainda na segunda-feira (14), mas sem sucesso. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que imediatamente comunicou o fato ao Corpo de Bombeiros.

O Coronel Catuaba, do Corpo de Bombeiros de Parauapebas, explicou como foi a operação de busca e resgate. “Foi uma ocorrência de busca e resgate. O acionamento chegou por volta das 17h, e já mobilizamos nossas equipes para iniciar as buscas às 4h da manhã. Enviamos quatro viaturas com apoio de militares, da Delegacia de Polícia Civil, além dos familiares e amigos da comunidade”, detalhou o coronel.

Graças à rápida mobilização e ao trabalho conjunto, o idoso foi encontrado por volta das 9h da manhã desta terça-feira. “Graças a Deus conseguimos localizá-lo com vida. Ele estava bem, mas foi encaminhado ao hospital para avaliação médica”, informou o oficial.

