Idoso fica preso dentro de veículo após princípio de AVC, em Santarém

Na manhã desta quarta-feira (02), profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender um idoso que estava preso dentro de um veículo no cruzamento da Travessa Professor Carvalho com a Avenida Mendonça Furtado, bairro Caranazal, em Santarém.

Populares avistaram Valderí Ferreira Castro, 76 anos, muito debilitado dentro do veículo e não reagindo a estímulos. De acordo com o Agente de Trânsito Andreanze Andrade, um familiar foi até o local com uma chave alternativa para abrir o veículo e retirá-lo da caminhonete. (As informações são do O Impacto ).

Após os primeiros socorros, o idoso foi conduzido ao Pronto Socorro Municipal (PSM). “Encontramos ele em situação crítica. Segundo a própria esposa, ele já tinha sido acometido por dois AVCs e possivelmente seria o terceiro, pelo qual o quadro clínico se encontrava no momento”, disse o Enfermeiro do Samu Adilson Coelho.

O idoso havia saído para comprar materiais escolares para as filhas. A esposa de Valderí acredita que ele não tenha tomado remédio antes de sair de casa e que também tenha atingido a caminhonete em algum objeto, pois apresentava alguns riscos na lateral.

Jornal Folha do Progresso em 04/03/2022/09:11:36

