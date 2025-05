Idoso mata a esposa e em seguida tira a própria vida em Itaituba (PA)

Foto:Reprodução | O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (27) na 29ª Rua, entre a Travessa São José e a João Pessoa, no bairro Bom Remédio

Um crime brutal abalou a tranquilidade do bairro Santo Antônio, na tarde de terça-feira (27), por volta das 17h. Domingos Alves da Silva, de 84 anos, matou sua esposa, Maria Helena Cordeiro Viana da Silva, de 69 anos, com golpes de machado. Em seguida, ele tirou a própria vida por enforcamento dentro da residência onde o casal morava sozinho, na 29ª Rua, no Bairro Santo Antônio em Itaituba no Sudoeste do Pará.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e confirmou o óbito das duas vítimas. A Polícia Civil também esteve no local, realizando os procedimentos legais e acionando a Polícia Científica para a remoção dos corpos.

Segundo vizinhos, o casal não apresentava histórico de desentendimentos, o que aumentou o choque da comunidade diante da tragédia. Ambos eram conhecidos no bairro e levavam uma vida aparentemente tranquila.

Agentes do DETRAN estiveram no local e isolaram as travessas João Pessoa e São José para evitar o tráfego de pessoas e veículos durante os trabalhos da perícia.

A enfermeira Aline, que participou do atendimento, informou que familiares das vítimas passaram mal ao receber a notícia e precisaram de assistência médica no local.

O delegado responsável pelo caso confirmou que se trata de um homicídio seguido de suicídio. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer as motivações do crime.



