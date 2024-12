Idoso morre após ser atropelado por carro em Itaituba | PA

Foto: Reprodução | Um acidente fatal foi registrado na noite de domingo (29), no cruzamento da 11ª Rua do bairro Bela Vista com a Travessa São José. Segundo informações, um idoso, identificado como Domingos Alves de Oliveira, que trabalhava catando latinhas em um carrinho, foi atropelado por uma caminhonete Hilux. Em seguida, outro veículo, identificado como um Gol, também teria passado por cima da vítima.

Os motoristas de ambos os veículos fugiram do local sem prestar socorro, mas a polícia conseguiu localizar o condutor da Hilux.

O caso segue sob investigação na 19ª Seccional de Polícia Civil.

Fonte: Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/15:54:29

