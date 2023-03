Idoso que desapareceu em terra indígena é encontrado após dois dias de buscas, no Pará

(Foto:Reprodução) – Edvaldo Ribeiro, 60 anos, contou que passava a noite em cima de árvores para se proteger e durante o dia caminhava. Ele foi encontrado por indígenas, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Já está com a família o idoso que desapareceu no último sábado (4) na reserva indígena Mãe Maria, em área de mata, dentro da aldeia Parxôkô, às margens da rodovia BR-222, em Bom Jesus do Tocantins, região sudeste do Pará.

Familiares faziam buscas para tentar encontrar Edvaldo Ribeiro dos Santos, de 60 anos. Ele tinha entrado na mata para coletar frutas e não foi mais visto.

O caso foi registrado na polícia. Foram mais de 48 horas de buscas até o resgate do idoso na tarde desta segunda-feira (6). Ele caminhou sozinho pela mata até encontrar uma aldeia. Lá recebeu a ajuda de indígenas da etnia Gavião Kikategê até a chegada dos bombeiros.

Seu Edvaldo contou que se perdeu e que nos últimos dois dias não dormiu. Passava a noite em cima de árvores para se proteger e durante o dia caminhava. Apesar de muito debilitado, ele passa bem.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém em 07/03/2023/07:54:43

