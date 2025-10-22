Idoso simula o próprio funeral para testar respeito – veja se deu certo

Idoso quis testar amor da comunidade. Foto: 20164rhodi/Unsplash

Veterano indiano de 74 anos quis saber quanto era querido e organizou o próprio velório, com caixão, flores e procissão.

Um idoso de 74 anos decidiu realizar um experimento inusitado na Índia: simular o próprio funeral para descobrir quantas pessoas o amavam e o respeitavam. O caso aconteceu na aldeia de Konchi, na região de Gaya, e rapidamente ganhou destaque na imprensa local.

O protagonista da história é Mohan Lal, ex-veterano da Força Aérea Indiana, que organizou uma cerimônia completa seguindo os rituais tradicionais do país. Ele chegou a deitar em um caixão coberto por um lençol branco, adornado com guirlandas de flores, enquanto a comunidade acreditava participar de um funeral real.

A procissão percorreu as ruas da aldeia até o crematório, onde centenas de moradores acompanhavam emocionados. Foi lá que Lal se levantou do caixão, revelando estar vivo e explicando sua motivação:

“Após a morte, as pessoas carregam o esquife, mas eu queria testemunhar isso eu mesmo e ver quanto respeito e afeto as pessoas me dão”, disse o veterano à mídia local.

O Falso Velório e a Reação da Comunidade

Após a revelação, uma efígie simbólica foi queimada no local e um banquete comunitário reuniu os moradores em clima de celebração.

Conhecido por suas ações sociais, Mohan Lal é respeitado na região por iniciativas como o financiamento e construção de um crematório para facilitar os serviços funerários em épocas de chuva. Segundo os vizinhos, o grande comparecimento ao falso velório apenas confirmou o carinho e a admiração que a comunidade tem por ele.

