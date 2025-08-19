Idosos ficam feridos após carro capotar na PA-275

Carro com idosos capota no interior do Pará. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Segundo o motorista, o acidente ocorreu quando ele tentava desviar de buracos na rodovia, que fica no sudeste do estado.

Um casal de idosos ficou ferido nesta terça-feira (19) em um acidente na rodovia PA-275, entre Curionópolis e Parauapebas, no sudeste do Pará. O carro em que os dois viajavam capotou depois que o motorista bateu em um buraco na pista.

De acordo com pessoas que passavam pela área durante a ocorrência, o condutor sofreu apenas pequenos arranhões, enquanto a esposa, que estava no banco do passageiro, teve lesões na cabeça e precisou ser socorrida com urgência para o hospital de Curionópolis. Ela deve passar por exames para avaliar a gravidade dos ferimentos.

Segundo o motorista, o acidente ocorreu quando ele tentava desviar de buracos na rodovia, mas o veículo acabou atingindo uma das crateras, o que causou a explosão do pneu e fez com que o carro saísse da pista e capotasse às margens da estrada.

O acidente aconteceu no mesmo trecho onde cinco pessoas morreram recentemente em outro acidente grave, o que volta a colocar em alerta a população sobre as condições da PA-275, um dos principais corredores de tráfego da região.

O g1 solicitou posicionamento sobre os problemas na via à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Pará (Seinfra), mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/16:36:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...