Idosos são mortos a golpes de terçado no Pará

(Foto: Reprodução) – As vítimas eram tio e tia da esposa do suspeito do crime bárbaro que chocou a comunidade de Areia.

Nesta quinta-feira (26), um casal de idosos, Evandro Cerdeira da Silva, de 73 anos, e Isabel de Sousa Nascimento, de 75 anos, foram mortos a golpes de terçado, na comunidade de Areia, distante cerca de 30km da zona urbana de Óbidos, no oeste do Pará. O crime aconteceu durante a madrugada e teria sido praticado pelo esposo de uma sobrinha das vítimas.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, o suspeito teria tido uma discussão com a companheira na noite de quarta-feira (25). Depois saiu de casa armado de terçado, chegou a bater na porta da casa de vizinhos, e em seguida foi até à casa dos tios da esposa, matando Isabel, que era cega, dentro da residência. Evandro, que ainda tentou escapar foi alcançado e morto no quintal.

Ainda de segundo a polícia, após cometer o duplo homicídio, o suspeito foi para a casa de uma irmã, contou que tinha matado o casal de idosos, e ficou lá até ser encontrado e preso pela guarnição. O indivíduo, que de acordo com moradores da comunidade Areia, é evangélico e não tinha desavença com familiares ou vizinhos, não apresentou resistência à prisão e confessou o crime à polícia.

No local, os policiais militares encontraram um copo e uma garrafa d’água, o que leva a crer que ele provavelmente pediu água para que os idosos abrissem a porta da casa. A arma usada no crime, também foi localizada e apreendida, assim como um celular encontrado no meio do mato.

Fonte: Ingrid Sales – G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/14:29:28

