IELB Gaúcha ordena pastor que vai atuar em Novo Progresso

(Foto:Reprodução o Diário) – IELB de Dois Irmãos (RS) ordena pastor que vai atuar em Novo Progresso no estado do Pará

A Congregação Evangélica Luterana São Miguel, de Dois Irmãos (RS), esteve de festa no dia 2 de fevereiro, quando celebrou a ordenação do pastor Magno Souza Santos. A cerimônia foi conduzida pelo pastor Oscar Martinho Zimmermann e contou com a participação do pastor Laercio Knaak Roloff e a mensagem foi dirigida pelo Rev. Davi Schmidt, que foi pastor da CEL São Miguel entre 2010 e 2015. Formado no Seminário Concórdia no dia 14 de dezembro de 2019, Magno recebe seu primeiro chamado para a Congregação Evangélica Luterana Cristo Para Todos, de Novo Progresso, no estado do Pará.

A informação é do Jornal O Diario net da cidade de Dois Irmãos no Rio Grande do Sul.

