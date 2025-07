IFPA abre concurso com 180 vagas para professores com salário de até R$ 13 mil

Foto:Reprodução | O Instituto Federal do Pará (IFPA) lançou edital de concurso público com 180 vagas para professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).

A seleção será organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), com inscrições abertas de 26 de junho a 27 de julho, exclusivamente pelo site www.idecan.org.br. A taxa de participação é de R$ 130.

As oportunidades contemplam 23 áreas de conhecimento, incluindo Administração, Artes, Biologia, Educação do Campo, Educação Física, Filosofia, História, Informática, Letras (Português, Inglês e Espanhol), Matemática, Pedagogia, Química, Sociologia, entre outras.

Cada área possui número específico de vagas, com destaque para Educação do Campo, Artes e Pedagogia, que ofertam 14 vagas cada.

Para concorrer, é necessário possuir licenciatura na área da vaga desejada, além de, no mínimo, especialização em qualquer campo do conhecimento. Os aprovados poderão ser lotados em diferentes campi do IFPA, localizados em cidades como Belém, Marabá, Santarém, Castanhal, Parauapebas, Cametá e Altamira.

Salários e etapas do concurso

A remuneração inicial varia de R$ 6.180,86, para candidatos com graduação, a R$ 13.288,85, para aqueles com título de doutorado. Todos os cargos são para regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. A titulação influencia diretamente na composição da remuneração.

O concurso será composto por três etapas: prova objetiva (eliminatória e classificatória), avaliação de desempenho didático (também eliminatória e classificatória) e análise de títulos (classificatória). A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 31 de agosto de 2025, nas cidades de Belém, Marabá e Santarém. O conteúdo programático está disponível no edital.

Cotas, isenção de taxa e critérios adicionais

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas. Esses grupos passarão por procedimentos específicos de avaliação, conforme normativas federais e regras estabelecidas no edital.

Candidatos com deficiência deverão passar por avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional, mediante apresentação de laudo médico com CID-10 e, se necessário, exames complementares.

Já os candidatos pretos e pardos serão submetidos à banca de heteroidentificação, enquanto indígenas e quilombolas deverão apresentar declaração de pertencimento emitida por liderança reconhecida.

Pedidos de isenção da taxa de inscrição poderão ser feitos nos dias 17 e 18 de junho, por candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores regulares de medula óssea, entre outros critérios previstos em lei.

A convocação dos aprovados seguirá a ordem de classificação final, respeitando as cotas legais e a composição do cadastro de reserva. Os nomeados serão vinculados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/1990).

O edital completo, com cronograma, conteúdo das provas, modelos de declaração e demais formulários, pode ser consultado no site do Idecan.

