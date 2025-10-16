IFPA abre quase 7 mil vagas em Processo Seletivo 2026

Foto: Reprodução | As vagas abrangem os campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Vigia.

O Instituto Federal do Pará (IFPA) abriu nesta quarta-feira (16) as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026, oferecendo 6.665 vagas distribuídas entre cursos técnicos e de graduação em 17 campi da instituição.

As oportunidades são divididas em 3.170 vagas para Cursos Técnicos Integrados, 1.775 para Cursos Técnicos Subsequentes e 1.720 para Cursos Superiores de Graduação. As vagas abrangem os campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém, Tucuruí e Vigia.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site prosel.ifpa.edu.br/psu2026, até as 23h59 do dia 17 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 40 para os cursos técnicos e R$ 60 para os de graduação.

Candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico (com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo) podem solicitar isenção da taxa entre 16 e 30 de outubro, preenchendo o requerimento no formulário eletrônico e informando o número do NIS.

Cursos Técnicos Integrados e Subsequentes

Os Cursos Técnicos Integrados têm duração de até quatro anos e são voltados para quem concluiu o Ensino Fundamental. A seleção considera o desempenho escolar, com base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática do 7º e 8º anos.

Já os Cursos Técnicos Subsequentes, com duração de até dois anos, destinam-se a estudantes que já concluíram o Ensino Médio. A seleção segue o mesmo critério — notas de Português e Matemática do 1º e 2º anos do Ensino Médio.

Seleção para Cursos de Graduação e Sistema de Cotas

Para os Cursos de Graduação, a seleção será feita por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podendo o candidato utilizar os resultados obtidos em qualquer edição entre 2021 e 2025. No ato da inscrição, não é necessário informar a edição; o sistema fará automaticamente a busca da maior nota registrada pelo CPF do candidato.

Do total de vagas ofertadas, 50% são reservadas a egressos de escolas públicas, conforme o sistema de cotas. Os demais 50% se destinam à Ampla Concorrência (AC), sendo que até metade dessas vagas poderá ser destinada às ações afirmativas próprias do IFPA.

Candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) passarão por processo de heteroidentificação, conforme previsto no edital.

Serviço

Período de inscrição: 16 de outubro a 17 de novembro de 2025

Site: https://prosel.ifpa.edu.br/psu2026

Taxa: R$ 40 (técnico) / R$ 60 (graduação)

Isenção: 16 a 30 de outubro.

